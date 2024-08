ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime schlussendlich in Grün

Zum Handelsschluss stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 0,72 Prozent auf 1 740,27 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,151 Prozent auf 1 730,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 727,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 730,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 759,38 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, einen Stand von 1 855,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 809,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, wurde der ATX Prime auf 1 620,14 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 6,72 Prozent auf 6,83 EUR), DO (+ 5,05 Prozent auf 149,80 EUR), Lenzing (+ 4,32 Prozent auf 30,20 EUR), Rosenbauer (+ 3,82 Prozent auf 35,30 EUR) und voestalpine (+ 3,01 Prozent auf 22,60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Frequentis (-3,00 Prozent auf 29,10 EUR), Wolford (-1,88 Prozent auf 3,14 EUR), CA Immobilien (-1,84 Prozent auf 31,02 EUR), ZUMTOBEL (-1,79 Prozent auf 5,50 EUR) und Telekom Austria (-0,73 Prozent auf 8,14 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die IMMOFINANZ-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 274 387 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 26,195 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at