ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende freundlich

Am Donnerstag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse letztendlich 0,24 Prozent höher bei 1 718,18 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,192 Prozent stärker bei 1 717,32 Punkten in den Handel, nach 1 714,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 1 715,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1 731,46 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 0,121 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, betrug der ATX Prime-Kurs 1 697,01 Punkte. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 1 632,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, lag der ATX Prime bei 1 740,75 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,242 Prozent aufwärts. 1 750,09 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. 1 664,49 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit FACC (+ 2,63 Prozent auf 6,24 EUR), Flughafen Wien (+ 2,46 Prozent auf 50,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,85 Prozent auf 30,20 EUR), Raiffeisen (+ 1,79 Prozent auf 20,46 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1,40 Prozent auf 20,34 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Polytec (-2,62 Prozent auf 3,34 EUR), Semperit (-2,06 Prozent auf 13,30 EUR), Rosenbauer (-1,95 Prozent auf 30,20 EUR), Addiko Bank (-1,94 Prozent auf 15,20 EUR) und Verbund (-1,55 Prozent auf 63,40 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 463 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 22,460 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

