ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BAWAG-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 22.03.2023 wurde die BAWAG-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 45,76 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,853 BAWAG-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.03.2024 1 268,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,05 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 26,86 Prozent.

Zuletzt verbuchte BAWAG einen Börsenwert von 4,48 Mrd. Euro. Die BAWAG-Aktie ging am 25.10.2017 an die Börse Wien. Ihren ersten Handelstag begann die BAWAG-Aktie bei 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at