ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel hätte eine Investition in BAWAG von vor 5 Jahren abgeworfen

Das BAWAG-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der BAWAG-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 27,322 BAWAG-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 378,42 EUR, da sich der Wert einer BAWAG-Aktie am 08.02.2024 auf 50,45 EUR belief. Damit wäre die Investition 37,84 Prozent mehr wert.

BAWAG erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,99 Mrd. Euro. BAWAG-Anteile wurde am 25.10.2017 an der Börse Wien erstmalig gehandelt. Ein BAWAG-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at