ATX-Titel BAWAG-Aktie: So viel Verlust hätte eine BAWAG-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die BAWAG-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden BAWAG-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der BAWAG-Anteile betrug an diesem Tag 55,70 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 179,533 BAWAG-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der BAWAG-Aktie auf 49,24 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 840,22 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 11,60 Prozent gleich.

BAWAG war somit zuletzt am Markt 3,85 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der BAWAG-Aktie fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers belief sich damals auf 47,30 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at