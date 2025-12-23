ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CA Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,883 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,78 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 22.12.2025 auf 22,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,22 Prozent verringert.

Am Markt war CA Immobilien jüngst 2,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at