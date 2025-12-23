CA Immobilien Aktie

ATX-Titel CA Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CA Immobilien von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in CA Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der CA Immobilien-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CA Immobilien-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,883 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88,78 EUR, da sich der Wert einer CA Immobilien-Aktie am 22.12.2025 auf 22,86 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,22 Prozent verringert.

Am Markt war CA Immobilien jüngst 2,18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

29.08.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
11.04.25 CA Immobilien buy Erste Group Bank
28.03.25 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
25.11.24 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
27.09.24 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
Ruhe vor Weihnachten: Dow startet schwächer -- ATX schwächelt -- DAX zurückhaltend -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen wie auch am deutschen Aktienmarkt eher ruhig zu. Der Dow zeigt sich am Dienstag in Rot. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.
