ATX-Titel DO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DO von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in DO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die DO-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die DO-Aktie an diesem Tag 93,00 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,075 DO-Anteilen. Die gehaltenen DO-Anteile wären am 21.11.2025 193,55 EUR wert, da der Schlussstand 180,00 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 93,55 Prozent.

DO wurde am Markt mit 1,98 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at