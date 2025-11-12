Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Lukrativer Erste Group Bank-Einstieg?
|
12.11.2025 10:03:49
ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde die Erste Group Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 28,60 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Erste Group Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,497 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 325,70 EUR, da sich der Wert eines Erste Group Bank-Anteils am 11.11.2025 auf 93,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 225,70 Prozent erhöht.
Erste Group Bank wurde am Markt mit 35,88 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
