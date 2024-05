ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Erste Group Bank-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Erste Group Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2021 wurden Erste Group Bank-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Erste Group Bank-Aktie bei 29,60 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 337,838 Erste Group Bank-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.04.2024 14 820,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,87 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 14 820,95 EUR entspricht einer Performance von +48,21 Prozent.

Der Erste Group Bank-Wert an der Börse wurde auf 17,15 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at