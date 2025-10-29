Erste Group Bank Aktie

Erste Group Bank-Anlage unter der Lupe 29.10.2025 10:04:44

ATX-Titel Erste Group Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Erste Group Bank von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Erste Group Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Erste Group Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 26,69 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,467 Erste Group Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.10.2025 auf 84,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 152,87 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +215,29 Prozent.

Jüngst verzeichnete Erste Group Bank eine Marktkapitalisierung von 32,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

