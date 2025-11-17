Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
|Profitables Lenzing-Investment?
|
17.11.2025 10:03:54
ATX-Titel Lenzing-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lenzing-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 17.11.2024 wurde die Lenzing-Aktie an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Lenzing-Aktie investiert hätte, hätte er nun 32,895 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 728,62 EUR, da sich der Wert einer Lenzing-Aktie am 14.11.2025 auf 22,15 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 27,14 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Lenzing bezifferte sich zuletzt auf 855,39 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lenzing AG
