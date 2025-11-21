ATX-Titel PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PORR-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das PORR-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die PORR-Aktie an diesem Tag bei 11,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 86,655 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 2 426,34 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,00 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 142,63 Prozent angezogen.

Am Markt war PORR jüngst 1,09 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at