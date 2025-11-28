ATX-Titel Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schoeller-Bleckmann von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schoeller-Bleckmann-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,00 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hat, hat nun 3,448 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,07 EUR, da sich der Wert einer Schoeller-Bleckmann-Aktie am 27.11.2025 auf 26,70 EUR belief. Mit einer Performance von -7,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Schoeller-Bleckmann zuletzt 418,41 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at