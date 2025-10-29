Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Investmentbeispiel
|
29.10.2025 10:04:44
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem Vienna Insurance-Papier statt. Der Schlusskurs der Vienna Insurance-Anteile betrug an diesem Tag 17,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,807 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,85 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 260,45 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 160,45 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance bezifferte sich zuletzt auf 5,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
