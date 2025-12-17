Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|Profitable Vienna Insurance-Investition?
|
17.12.2025 10:03:57
ATX-Titel Vienna Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vienna Insurance von vor 3 Jahren verdient
Am 17.12.2022 wurde die Vienna Insurance-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Vienna Insurance-Papier 21,55 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 46,404 Vienna Insurance-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 904,87 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 190,49 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 7,94 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
