Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Versicherers Vienna Insurance Group (VIG) von 47,0 auf 55,0 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Thomas Unger bestätigt.

Die deutliche Aufwärtskorrektur des Kursziels spiegelt laut der Analyse primär die Auswirkungen der deutlich höheren Gewinnprognosen des Versicherers auf das Bewertungsmodell wider. "Wir sehen daher weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie, selbst über ihr aktuelles Allzeithoch hinaus", heißt es in der Analyse.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 6,55 Euro für 2025, sowie 7,26 Euro bzw. 8,05 für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,90 Euro für 2025, sowie 2,25 Euro bzw. 2,60 für 2026 und 2027.

Am Montagvormittag wurden die VIG-Titel an der Wiener Börse mit einem guten Plus von 2,9 Prozent bei 64,40 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000908504 WEB http://www.vig.com

AFA0016 2025-12-17/10:31