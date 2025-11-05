Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Rentable Erste Group Bank-Anlage?
|
05.11.2025 10:05:10
ATX-Wert Erste Group Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Erste Group Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Erste Group Bank-Aktie via Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendete das Erste Group Bank-Papier bei 53,28 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Erste Group Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 187,688 Erste Group Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 835,59 EUR, da sich der Wert einer Erste Group Bank-Aktie am 04.11.2025 auf 89,70 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 68,36 Prozent.
Zuletzt verbuchte Erste Group Bank einen Börsenwert von 34,85 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
|
Analysen zu Erste Group Bank AGmehr Analysen
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|04.08.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Erste Group Bank
|Barclays Capital
|04.08.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Erste Group Bank Buy
|Deutsche Bank AG
|12.06.25
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.11.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|06.08.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|05.03.24
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|31.10.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|02.08.23
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|01.12.23
|Erste Group Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|06.05.21
|Erste Group Bank neutral
|Deutsche Bank AG
|01.03.21
|Erste Group Bank neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.21
|Erste Group Bank Neutral
|Credit Suisse Group

Aktien in diesem Artikel
|Erste Group Bank AG
|89,45
|0,56%
