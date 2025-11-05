Erste Group-Aktie dennoch schwächer: Deutsche Bank erhöht Kursziel

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group nach oben angepasst.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 95 auf 100 Euro erhöht. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten Marlene Eibensteiner und Benjamin Goy bestätigt.

"Der Nettozinsertrag übertraf die Konsensprognose um 3 Prozent und stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent, unterstützt durch ein starkes Kreditwachstum von 7 Prozent im Jahresvergleich. Die Provisionserträge lagen 2 Prozent über den Erwartungen und stiegen im Jahresvergleich um 9 Prozent, was in erster Linie auf Zahlungen und Wertpapiere zurückzuführen war", so die Analysten in dem Bericht.

Am Mittwoch notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse schlussendlich mit einem Kursminus von 1,11 Prozent bei 88,70 Euro.

