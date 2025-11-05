Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Empfehlung bestätigt
|
05.11.2025 17:56:00
Erste Group-Aktie dennoch schwächer: Deutsche Bank erhöht Kursziel
"Der Nettozinsertrag übertraf die Konsensprognose um 3 Prozent und stieg im Jahresvergleich um 4 Prozent, unterstützt durch ein starkes Kreditwachstum von 7 Prozent im Jahresvergleich. Die Provisionserträge lagen 2 Prozent über den Erwartungen und stiegen im Jahresvergleich um 9 Prozent, was in erster Linie auf Zahlungen und Wertpapiere zurückzuführen war", so die Analysten in dem Bericht.
Am Mittwoch notierten die Erste-Group-Titel an der Wiener Börse schlussendlich mit einem Kursminus von 1,11 Prozent bei 88,70 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
lof/ste(APA)
