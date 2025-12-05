ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in STRABAG SE-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die STRABAG SE-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,513 STRABAG SE-Papiere. Die gehaltenen STRABAG SE-Aktien wären am 04.12.2025 195,98 EUR wert, da der Schlussstand 78,00 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 195,98 EUR, was einer positiven Performance von 95,98 Prozent entspricht.

Am Markt war STRABAG SE jüngst 9,10 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at