Aufschläge in Europa: Am Montagmittag Gewinne im STOXX 50

Am Montag tendiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,24 Prozent höher bei 4 312,84 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,311 Prozent auf 4 316,00 Punkte an der Kurstafel, nach 4 302,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 320,75 Punkte, das Tagestief hingegen 4 311,46 Zähler.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 206,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 4 019,45 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, den Wert von 3 924,59 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 5,40 Prozent nach oben. Bei 4 320,75 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit SAP SE (+ 1,06 Prozent auf 175,18 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,89 Prozent auf 428,60 EUR), BP (+ 0,59 Prozent auf 4,74 GBP), GSK (+ 0,57 Prozent auf 16,71 GBP) und Roche (+ 0,41 Prozent auf 234,15 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BASF (-1,55 Prozent auf 47,24 EUR), Diageo (-1,11 Prozent auf 29,31 GBP), BAT (-0,99 Prozent auf 23,12 GBP), HSBC (-0,90 Prozent auf 6,07 GBP) und Rio Tinto (-0,84 Prozent auf 50,84 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 5 973 866 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 508,903 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,17 erwartet. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at