Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Wenig Veränderung war heute in Frankfurt zu beobachten.

Am Mittwoch ging der LUS-DAX den Handel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 16 691,50 Punkten aus dem Mittwochshandel.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 16 756,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 627,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 782,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wies der LUS-DAX 15 394,00 Punkte auf. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 10.01.2023, bei 14 850,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 2,30 Prozent auf 85,26 EUR), Siemens Energy (+ 2,00 Prozent auf 12,26 EUR), SAP SE (+ 1,98 Prozent auf 142,04 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,21 Prozent auf 27,53 EUR) und Siemens (+ 0,87 Prozent auf 160,78 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Sartorius vz (-2,60 Prozent auf 315,30 EUR), Bayer (-2,35 Prozent auf 34,76 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 40,78 EUR), Commerzbank (-2,09 Prozent auf 11,50 EUR) und Covestro (-1,79 Prozent auf 50,38 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 309 940 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 162,331 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,85 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

