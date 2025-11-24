EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Commerzbank Aktiengesellschaft / Share buyback

Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



24.11.2025 / 16:37 CET/CEST

Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





Status Share Buyback



In the period from November 17, 2025 to and including November 21, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,428,196 shares within the framework of its ongoing share buyback programme.

Shares were purchased as follows: Day of Purchase Number of shares Average price (EUR) 17/11/2025 425,630 32.9481 18/11/2025 449,335 31.6101 19/11/2025 424,355 31.6678 20/11/2025 560,578 32.1097 21/11/2025 568,298 31.6735

The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, November 21, 2025 amounts to 23,154,411 shares.

In the period from November 17, 2025 to and including November 19, 2025, Commerzbank has additionally repurchased a total of 384,320 shares under its Employee Share Buyback Programme 2025. The buyback has been completed.

Shares were purchased as follows: Buyback period Number of shares Average price (EUR) 17/11/2025 – 19/11/2025 384,320 32.0940

Both programs have been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.

The purchase of shares for both programmes was carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.

Frankfurt am Main, November 24, 2025Status Share BuybackIn the period from November 17, 2025 to and including November 21, 2025 Commerzbank AG has purchased 2,428,196 shares within the framework of its ongoing share buyback programme.Shares were purchased as follows:The total number of shares purchased in the context of the share buyback programme since September 25, 2025 through, and including, November 21, 2025 amounts to 23,154,411 shares.In the period from November 17, 2025 to and including November 19, 2025, Commerzbank has additionally repurchased a total of 384,320 shares under its Employee Share Buyback Programme 2025. The buyback has been completed.Shares were purchased as follows:Both programs have been published by the announcement of September 24, 2025 pursuant to Art. 5 (1) lit. a) Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2 (1) Delegated Regulation (EU) No 2016/1052.The purchase of shares for both programmes was carried out on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra) and the multilateral trading systems Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX), and Aquis (AQEU) by a credit institution that has been commissioned by Commerzbank AG.

24.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

View original content: EQS News