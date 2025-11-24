EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Commerzbank Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

Commerzbank Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



24.11.2025 / 16:37 CET/CEST

Stand Aktienrückkauf



Im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 21. November 2025 hat die Commerzbank AG insgesamt 2.428.196

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 17.11.2025 425.630 32,9481 18.11.2025 449.335 31,6101 19.11.2025 424.355 31,6678 20.11.2025 560.578 32,1097 21.11.2025 568.298 31,6735

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 21. November 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 23.154.411 Aktien.

Zusätzlich hat die Commerzbank AG im Zeitraum vom 17. November 2025 bis einschließlich 19. November 2025 insgesamt 384.320 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufs Mitarbeiteraktien 2025 gekauft. Der Rückkauf ist damit abgeschlossen.

Dabei wurden folgende Stückzahlen gekauft: Rückkaufzeitraum Stück Aktien Durchschnittskurs (EURO) 17.11.2025 – 19.11.2025 384.320 32,0940

Beide Programme wurden mit der Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt.

Der Erwerb der Aktien der Commerzbank AG für die benannten Programme erfolgte im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und den multilateralen Handelssystemen Cboe (CEUX), Turquoise (TQEX) und Aquis (AQEU) durch eine von der Commerzbank AG beauftragte Bank.



