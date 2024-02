Aufschläge in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,87 Prozent fester bei 26 195,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,099 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,621 Prozent fester bei 25 873,83 Punkten, nach 25 714,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 832,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26 210,78 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,481 Prozent. Vor einem Monat, am 22.01.2024, wies der MDAX einen Stand von 25 748,16 Punkten auf. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 26 135,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.02.2023, wurde der MDAX auf 28 456,31 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 verlor der Index bereits um 2,40 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Gerresheimer (+ 14,22 Prozent auf 102,80 EUR), Knorr-Bremse (+ 8,44 Prozent auf 63,46 EUR), Bechtle (+ 5,45 Prozent auf 48,78 EUR), AIXTRON SE (+ 4,66 Prozent auf 35,47 EUR) und Nemetschek SE (+ 4,57 Prozent auf 88,76 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Delivery Hero (-2,58 Prozent auf 22,07 EUR), Nordex (-2,44 Prozent auf 9,68 EUR), WACKER CHEMIE (-2,34 Prozent auf 96,94 EUR), HENSOLDT (-0,82 Prozent auf 33,72 EUR) und Evonik (-0,43 Prozent auf 17,31 EUR) unter Druck.

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der thyssenkrupp-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 013 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 16,901 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 10,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

