Aufschläge in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Gewinnen

TecDAX-Handel am Donnerstagmorgen.

Um 09:11 Uhr steigt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,22 Prozent auf 3 357,71 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 501,404 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,006 Prozent tiefer bei 3 350,25 Punkten, nach 3 350,46 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 3 343,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 358,52 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der TecDAX bereits um 2,80 Prozent zu. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 09.04.2024, einen Stand von 3 389,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.02.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 414,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.05.2023, lag der TecDAX bei 3 236,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,996 Prozent nach oben. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 175,55 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Infineon (+ 1,18 Prozent auf 36,49 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,71 Prozent auf 49,60 EUR), United Internet (+ 0,52 Prozent auf 23,12 EUR), QIAGEN (+ 0,39 Prozent auf 40,18 EUR) und Kontron (+ 0,32 Prozent auf 18,97 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil freenet (-6,47 Prozent auf 23,70 EUR), SMA Solar (-1,84 Prozent auf 45,76 EUR), JENOPTIK (-0,87 Prozent auf 27,46 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-0,55 Prozent auf 39,50 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,48 Prozent auf 93,45 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 293 662 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203,517 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,97 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at