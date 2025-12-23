Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Dienstagshandels zu

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,22 Prozent fester bei 24 337,08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,090 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,056 Prozent stärker bei 24 297,62 Punkten in den Handel, nach 24 283,97 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 257,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 362,01 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der DAX einen Wert von 23 091,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23 611,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der DAX 19 848,77 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,54 Prozent nach oben. Bei 24 771,34 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Punkten.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit EON SE (+ 1,43 Prozent auf 15,99 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 44,78 EUR), Bayer (+ 1,37 Prozent auf 35,94 EUR), Siemens Energy (+ 1,26 Prozent auf 120,75 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 33,30 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Zalando (-1,42 Prozent auf 24,92 EUR), Daimler Truck (-1,10 Prozent auf 37,01 EUR), Brenntag SE (-0,77 Prozent auf 48,85 EUR) und Continental (-0,66 Prozent auf 66,06 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3 136 721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at