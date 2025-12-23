Novo Nordisk Aktie
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
|Kursverlauf
|
23.12.2025 17:59:11
Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
Schlussendlich verbuchte der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 4 895,21 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,150 Prozent stärker bei 4 875,72 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 868,42 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4 902,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 874,88 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, mit 4 713,52 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 599,90 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 4 266,26 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 12,82 Prozent. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 902,83 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Novo Nordisk (+ 9,24 Prozent auf 331,55 DKK), Roche (+ 1,38 Prozent auf 329,60 CHF), Novartis (+ 1,27 Prozent auf 110,10 CHF), Richemont (+ 1,19 Prozent auf 170,05 CHF) und Rio Tinto (+ 1,11 Prozent auf 59,97 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Diageo (-1,79 Prozent auf 15,88 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,56 Prozent auf 5,85 EUR), RELX (-0,56 Prozent auf 30,29 GBP), SAP SE (-0,41 Prozent auf 207,70 EUR) und Rheinmetall (-0,26 Prozent auf 1 541,00 EUR).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 18 657 441 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 349,461 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,35 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
