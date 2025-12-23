RWE Aktie
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne
Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,17 Prozent) bei 24 341,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 358,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 24 250,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 232,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der LUS-DAX bei 23 538,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, stand der LUS-DAX noch bei 19 876,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 21,93 Prozent. Bei 24 773,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell EON SE (+ 1,43 Prozent auf 15,99 EUR), RWE (+ 1,40 Prozent auf 44,78 EUR), Bayer (+ 1,37 Prozent auf 35,94 EUR), Siemens Energy (+ 1,26 Prozent auf 120,75 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 33,30 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Zalando (-1,42 Prozent auf 24,92 EUR), Daimler Truck (-1,10 Prozent auf 37,01 EUR), Brenntag SE (-0,77 Prozent auf 48,85 EUR) und Continental (-0,66 Prozent auf 66,06 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 136 721 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Die Porsche Automobil-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
