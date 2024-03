Aufschläge in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester

Der FTSE 100 stieg am vierten Tag der Woche.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,88 Prozent auf 7 882,55 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,450 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 737,38 Punkten, nach 7 737,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 901,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 737,38 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 2,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.02.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 662,51 Punkten auf. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 21.12.2023, bei 7 694,73 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.03.2023, den Stand von 7 536,22 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 2,09 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 901,80 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 8,70 Prozent auf 27,48 GBP), Next (+ 6,67 Prozent auf 90,78 GBP), StJamess Place (+ 5,56 Prozent auf 4,62 GBP), Airtel Africa (+ 5,05 Prozent auf 0,98 GBP) und Anglo American (+ 4,63 Prozent auf 19,24 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Hikma Pharmaceuticals (-3,82 Prozent auf 18,74 GBP), BAT (-1,36 Prozent auf 23,62 GBP), Centrica (-1,34 Prozent auf 1,25 GBP), Reckitt Benckiser (-0,76 Prozent auf 43,00 GBP) und Beazley (-0,51 Prozent auf 6,89 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 164 801 233 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 194,680 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

