Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind

Der Dow Jones setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Um 15:58 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,34 Prozent stärker bei 37 555,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,019 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,532 Prozent auf 37 629,23 Punkte an der Kurstafel, nach 37 430,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37 425,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37 566,84 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,027 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 04.12.2023, mit 36 204,44 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 33 129,55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 04.01.2023, einen Stand von 33 269,77 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,71 Prozent auf 116,73 USD), Travelers (+ 1,38 Prozent auf 193,94 USD), Verizon (+ 1,35 Prozent auf 39,69 USD), Home Depot (+ 0,92 Prozent auf 341,36 USD) und Boeing (+ 0,89 Prozent auf 246,07 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walgreens Boots Alliance (-11,62 Prozent auf 22,60 USD), Intel (-1,76 Prozent auf 46,22 USD), Apple (-1,15 Prozent auf 182,13 USD), Nike (-0,69 Prozent auf 103,32 USD) und Salesforce (-0,41 Prozent auf 250,80 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 2 114 442 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,640 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at