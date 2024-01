Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsende fester

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,38 Prozent fester bei 3 431,27 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 111,649 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,043 Prozent auf 3 385,85 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 3 436,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 385,85 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang ein Plus von 2,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bewegte sich der ATX bei 3 407,66 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 24.10.2023, den Wert von 3 031,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 329,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,564 Prozent aufwärts. Bei 3 448,16 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. 3 305,62 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Andritz (+ 4,08 Prozent auf 58,70 EUR), Wienerberger (+ 2,68 Prozent auf 29,90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,02 Prozent auf 23,22 EUR), BAWAG (+ 1,74 Prozent auf 49,04 EUR) und Erste Group Bank (+ 1,71 Prozent auf 39,88 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen Telekom Austria (-0,74 Prozent auf 8,02 EUR), Verbund (-0,13 Prozent auf 75,15 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 31,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,45 EUR) und Raiffeisen (+ 0,41 Prozent auf 19,70 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. 444 687 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Verbund mit 26,282 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 3,79 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent bei der BAWAG-Aktie an.

Redaktion finanzen.at