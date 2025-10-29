Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Ausblick
|
29.10.2025 18:34:00
Ausblick: Andritz stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Andritz präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 EUR je Aktie gegenüber 1,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,93 Milliarden EUR aus - eine Minderung von 5,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Andritz einen Umsatz von 2,04 Milliarden EUR eingefahren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,03 EUR im Vergleich zu 5,02 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 7,99 Milliarden EUR, gegenüber 8,31 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Andritz AGmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen ATX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Optimismus in Wien: ATX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in Wien: ATX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Börse Wien in Grün: ATX Prime am Montagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.25
|ATX-Papier Andritz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Andritz-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|ATX aktuell: ATX verbucht zum Start Gewinne (finanzen.at)
|
24.10.25
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
24.10.25
|ATX aktuell: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)