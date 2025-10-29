Andritz Aktie

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

Ausblick 29.10.2025 18:34:00

Ausblick: Andritz stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bei Andritz stehen Quartalszahlen an. Was Experten erwarten.

Andritz präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,15 EUR je Aktie gegenüber 1,20 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,93 Milliarden EUR aus - eine Minderung von 5,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Andritz einen Umsatz von 2,04 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,03 EUR im Vergleich zu 5,02 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 7,99 Milliarden EUR, gegenüber 8,31 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

