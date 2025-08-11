CANCOM Aktie

CANCOM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

Kennzahlen im Überblick 11.08.2025 23:49:00

Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CANCOM veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

CANCOM wird am 12.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,085 EUR je Aktie gegenüber 0,200 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 393,3 Millionen EUR - ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,7 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 EUR, gegenüber 0,990 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,74 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,74 Milliarden EUR generiert wurden.

