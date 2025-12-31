TecDAX-Wert CANCOM SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Am 30.12.2015 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren CANCOM SE-Anteile an diesem Tag 21,87 EUR wert. Bei einem CANCOM SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 457,352 CANCOM SE-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 30.12.2025 auf 26,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 188,43 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,88 Prozent angezogen.

CANCOM SE war somit zuletzt am Markt 843,03 Mio. Euro wert. Die Erstnotiz des CANCOM SE-Anteils fand am 16.09.1999 an der Börse XETRA statt. Ein CANCOM SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at