CTS Eventim Aktie

CTS Eventim für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ausblick 20.08.2025 23:18:00

Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CTS Eventim gewährt einen Blick in die Bücher - damit rechnen Analysten.

CTS Eventim wird am 21.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,770 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CTS Eventim noch 0,600 EUR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll CTS Eventim nach den Prognosen von 4 Analysten 852,9 Millionen EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,6 Millionen EUR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 3,32 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,04 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,81 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

CTS Eventim: JPMorgan bleibt bei `Overweight` - Aktie dennoch im Minus
Eventim-Aktie tiefer: CTS Eventim überzeugt zum Jahresstart - Empfehlung unverändert `Halten`
CTS Eventim profitiert von Ticket-Boom und Firmenübernahmen - Aktie schwach

Bildquelle: Willy Barton / Shutterstock.com

Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten