MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen CTS Eventim-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,37 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CTS Eventim-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,828 CTS Eventim-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 77,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,42 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 220,42 EUR, was einer positiven Performance von 120,42 Prozent entspricht.

CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,48 Mrd. Euro gelistet. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein CTS Eventim-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at