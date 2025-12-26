CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
|CTS Eventim-Anlage
|
26.12.2025 10:03:34
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Der Schlusskurs der CTS Eventim-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35,37 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CTS Eventim-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,828 CTS Eventim-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 77,95 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,42 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 220,42 EUR, was einer positiven Performance von 120,42 Prozent entspricht.
CTS Eventim wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,48 Mrd. Euro gelistet. Das CTS Eventim-Papier wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ein CTS Eventim-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CTS Eventimmehr Nachrichten
|
19.12.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
12.12.25
|MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt (finanzen.at)
|
11.12.25
|Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot (finanzen.at)
|
05.12.25
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)