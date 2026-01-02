CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CTS Eventim von vor einem Jahr bedeutet
Am 02.01.2025 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen CTS Eventim-Anteile an diesem Tag bei 84,95 EUR. Bei einem CTS Eventim-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,177 CTS Eventim-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (78,50 EUR), wäre die Investition nun 92,41 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 7,59 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte CTS Eventim einen Börsenwert von 7,54 Mrd. Euro. Der CTS Eventim-Börsengang fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
