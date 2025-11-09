ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz steht an 09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hannover Rück gewährt einen Blick in die Bücher – die Analysten-Prognosen.

Hannover Rück äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,33 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,09 Prozent verringert. Damals waren 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,12 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,32 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 19,31 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,36 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen

13:00 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
11:03 Hannover Rück Buy UBS AG
09:57 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
09:02 Hannover Rück Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hannover Rück 259,40 3,93% Hannover Rück

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen