Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hannover Rück äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,33 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,09 Prozent verringert. Damals waren 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,12 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,32 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 19,31 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,36 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at