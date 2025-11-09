Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Bilanz steht an
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: Hannover Rück verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hannover Rück äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,33 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,09 Prozent verringert. Damals waren 5,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,12 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,39 Milliarden EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 21,32 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 19,31 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,36 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 28,73 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Hannover Rückmehr Analysen
|13:00
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:03
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|09:57
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:02
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|259,40
|3,93%
