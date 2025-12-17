Hannover Rück Aktie
|259,80EUR
|-1,80EUR
|-0,69%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna. Multilinien-Erstversicherern gibt er allgemein den Vorzug vor Rückversicherern. Besonders skeptisch sieht er allerdings Swiss Re./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
294,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
259,00 €
|
Abst. Kursziel*:
13,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
259,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
12.12.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|Optimismus in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12.12.25
|DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
10.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
10.12.25