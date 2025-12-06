Hannover Rück Aktie
|252,40EUR
|-1,40EUR
|-0,55%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Buy" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Die Kurse im europäischen Versicherungssektor hätten sich in den vergangenen Monaten gut entwickelt, schrieb Analyst Philipp Kett in seiner am Freitag vorliegenden monatlichen Branchenübersicht. Zugleich seien bei den Rückversicherern die Gewinnerwartungen für 2026 aufgrund der schwächeren Preisentwicklung gesunken. Bei Swiss Re und der Hannover Rück gehe der Markt nun von höheren Gewinnausschüttungen aus, wobei dies auch die neue Dividendenpolitik beim deutschen Rückversicherer widerspiegele./tav/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 11:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 19:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
360,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
252,20 €
|
Abst. Kursziel*:
42,74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
252,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,63%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
