HelloFresh Aktie

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

Bilanzvorlage 29.10.2025

Ausblick: HelloFresh gewährt Anlegern Blick in die Bücher

HelloFresh gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

HelloFresh stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,055 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh noch ein Verlust pro Aktie von -0,200 EUR in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,64 Prozent auf 1,60 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,217 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,820 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 6,89 Milliarden EUR, gegenüber 7,66 Milliarden EUR im Vorjahr.

