19.12.2025 12:27:06
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX verliert mittags
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,08 Prozent leichter bei 30 257,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349,630 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,017 Prozent tiefer bei 30 276,03 Punkten, nach 30 281,18 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 343,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 166,10 Zählern.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,807 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 28 656,56 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 195,88 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 19.12.2024, einen Stand von 25 428,36 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,65 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 2,50 Prozent auf 22,17 EUR), AUTO1 (+ 1,80 Prozent auf 26,02 EUR), Nordex (+ 1,32 Prozent auf 29,06 EUR), Jungheinrich (+ 0,88 Prozent auf 34,56 EUR) und RTL (+ 0,74 Prozent auf 33,95 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 16,40 EUR), Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 93,25 EUR), RENK (-1,23 Prozent auf 52,89 EUR), HelloFresh (-1,19 Prozent auf 5,81 EUR) und PUMA SE (-1,12 Prozent auf 22,98 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 184 719 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,922 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder
Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
