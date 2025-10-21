IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Expertenmeinungen 21.10.2025 21:43:00

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Demnächst wird IBM die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

IBM wird am 22.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von -0,360 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,50 Prozent auf 16,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,17 USD je Aktie, gegenüber 6,43 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 66,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

IBM-Aktie dennoch im Sinkflug: IBM mit Umsatzsprung - Software-Wachstum enttäuscht

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten