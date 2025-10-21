IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Expertenmeinungen
|
21.10.2025 21:43:00
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
IBM wird am 22.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.
Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von -0,360 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 14 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,50 Prozent auf 16,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,17 USD je Aktie, gegenüber 6,43 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 66,75 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
