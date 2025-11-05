McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Zahlenvorlage in Sicht
|
05.11.2025 12:01:00
Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
McDonald's wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Schnitt gehen 32 Analysten von einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll McDonald's in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 7,08 Milliarden USD im Vergleich zu 6,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,26 USD, gegenüber 11,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 26,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu McDonald's Corp.mehr Analysen
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|260,50
|0,91%
