McDonald's Aktie

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Zahlenvorlage in Sicht 05.11.2025 12:01:00

Ausblick: McDonald's-Aktie mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bei McDonald's stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

McDonald's wird am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 32 Analysten von einem Gewinn von 3,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,13 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll McDonald's in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 27 Analysten durchschnittlich bei 7,08 Milliarden USD im Vergleich zu 6,87 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,26 USD, gegenüber 11,39 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 26,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,92 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com

06.11.25 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 McDonald's Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonald's Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 260,50 0,91%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

