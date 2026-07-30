Ausblick: OMV präsentiert Quartalsergebnisse

OMV wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,34 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,79 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei OMV für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,81 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,35 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,11 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 28,48 Milliarden EUR, gegenüber 24,31 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at