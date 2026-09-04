OMV Aktie
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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV verkaufen
Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für den heimischen Ölkonzern OMV von 57 auf 60 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Underweight" wurde von dem Analystenteam um Lydia Rainforth im Zuge einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie bestätigt. Rainforth rechnet in den kommenden Monaten eher mit steigenden Gaspreisen. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 9,28 Euro für 2026 sowie 8,43 bzw. 7,46 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026 sowie 5,28 bzw. 5,33 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich: Am Freitag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 68,90 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0053 2026-09-04/19:49
|Zusammenfassung: OMV AG verkaufen
|
Unternehmen:
OMV AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
60,00 €
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Rating jetzt:
verkaufen
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Kurs*:
68,90 €
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Abst. Kursziel*:
-12,92%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
68,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-12,09%
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Analyst Name::
Lydia Rainforth
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KGV*:
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Nachrichten zu OMV AG
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