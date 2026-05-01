Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der OMV bestätigt. Das Kursziel wurde vom Analysten Joshua Stone in der am Freitag vorgelegten Studie bei 68,00 Euro belassen.

Mit Blick auf die Erstquartalszahlen des Ölkonzerns hob Stone ein "beeindruckendes" Cashflow-Ergebnis hervor. Dies als Ausgangspunkt sowie ein sich erholendes Margenumfeld im Chemiesektor und ein besser als erwarteter operativer Bericht von Borouge würden darauf hindeuten, dass die Dividenden im weiteren Jahresverlauf positiv überraschen könnten.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 6,34 Euro für 2026 sowie 7,06 bzw. 6,95 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,00 Euro für 2026 sowie 4,70 bzw. 4,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,15 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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