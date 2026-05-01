OMV Aktie
|60,15EUR
|0,15EUR
|0,25%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV buy
Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der OMV bestätigt. Das Kursziel wurde vom Analysten Joshua Stone in der am Freitag vorgelegten Studie bei 68,00 Euro belassen.
Mit Blick auf die Erstquartalszahlen des Ölkonzerns hob Stone ein "beeindruckendes" Cashflow-Ergebnis hervor. Dies als Ausgangspunkt sowie ein sich erholendes Margenumfeld im Chemiesektor und ein besser als erwarteter operativer Bericht von Borouge würden darauf hindeuten, dass die Dividenden im weiteren Jahresverlauf positiv überraschen könnten.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten 6,34 Euro für 2026 sowie 7,06 bzw. 6,95 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,00 Euro für 2026 sowie 4,70 bzw. 4,80 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,15 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0024 2026-05-01/16:03
|Zusammenfassung: OMV AG buy
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
60,15 €
|
Abst. Kursziel*:
13,05%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
60,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
30.04.26
|
OMV-Aktie fester: OMV-Chef gegen Preiseingriffe: "Uns fehlen einfach Produktmengen"
|
30.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|Wiener Börse-Handel ATX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|OMV - Erste Group stuft Aktie von "Hold" auf "Accumulate" hoch (APA)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)