OMV Aktie

73,90EUR 1,15EUR 1,58%
OMV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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29.10.2026 22:56:00

OMV neutral

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel von 70,0 auf 75,0 Euro erhöht. Die Einstufung der OMV-Aktie auf "Sector Perform" wurde bestätigt. Dies ging aus einer Studie des Analysten Adnan Dhanani hervor. Zum Vergleich: Am Donnerstag waren die OMV-Titel bei 73,90 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

sto

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0146 2026-10-29/22:56

Zusammenfassung: OMV AG neutral
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
73,90 € 		Abst. Kursziel*:
1,49%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
73,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,42%
Analyst Name::
Adnan Dhanani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09.10.26 OMV verkaufen Barclays Capital
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03.08.26 OMV Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

OMV AG 73,90 1,58% OMV AG

Aktuelle Aktienanalysen

22:56 OMV neutral RBC Capital Markets
20:55 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20:55 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
20:55 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
20:54 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
20:53 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:53 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:51 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20:03 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
19:01 Basler Buy Jefferies & Company Inc.
18:28 OHB Buy Jefferies & Company Inc.
18:05 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:35 SAFRAN Kaufen DZ BANK
17:29 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
17:07 Danone Kaufen DZ BANK
16:24 Alphabet C Kaufen DZ BANK
16:15 Sartorius vz. Verkaufen DZ BANK
15:42 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
15:30 Oracle Buy UBS AG
15:27 T-Mobile US Buy UBS AG
15:15 Apple Neutral UBS AG
14:50 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
14:21 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14:11 AB InBev Buy UBS AG
13:59 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:59 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:54 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:51 Renault Sell UBS AG
13:51 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
13:49 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
13:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:45 Beiersdorf Halten DZ BANK
13:41 GSK Neutral UBS AG
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:19 Microsoft Buy UBS AG
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Alphabet A Neutral UBS AG
13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
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