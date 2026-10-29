OMV Aktie
|73,90EUR
|1,15EUR
|1,58%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV neutral
Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihr Kursziel von 70,0 auf 75,0 Euro erhöht. Die Einstufung der OMV-Aktie auf "Sector Perform" wurde bestätigt. Dies ging aus einer Studie des Analysten Adnan Dhanani hervor. Zum Vergleich: Am Donnerstag waren die OMV-Titel bei 73,90 Euro aus dem Handel gegangen.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
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ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0146 2026-10-29/22:56
|Zusammenfassung: OMV AG neutral
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
73,90 €
|
Abst. Kursziel*:
1,49%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
73,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,42%
|
Analyst Name::
Adnan Dhanani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|Optimismus in Wien: ATX Prime letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:58
|Optimismus in Wien: Schlussendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.at)
|
15:58
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Wien: Das macht der ATX Prime mittags (finanzen.at)
|
11:37
|OMV-Chefin zu 3. Quartal: Starkes Ergebnis in gutem Marktumfeld (APA)
|
09:29
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|03.08.26
|OMV
|Barclays Capital
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|OMV buy
|UBS AG
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|73,90
|1,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|22:56
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|20:55
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:55
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:55
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:54
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20:53
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:53
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20:51
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:03
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:01
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:28
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:35
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|17:29
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|16:24
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|16:15
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|15:42
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:30
|Oracle Buy
|UBS AG
|15:27
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|15:15
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:50
|Danone Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|AB InBev Buy
|UBS AG
|13:59
|Alphabet A Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:59
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:54
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:53
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|Renault Sell
|UBS AG
|13:51
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets