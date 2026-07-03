OMV Aktie
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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV Hold
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung für die OMV-Aktien auf "Hold" und das Kursziel bei 55,00 Euro belassen. Analyst Henry Tarr prognostiziert für das Zweitquartal des Ölkonzerns eine solide Übertreffung der Konsensschätzungen, getragen von starken Margen im Geschäftsbereich "Chemie & Rohstoffe", heißt es in einer am Donnerstag erstellten Sektorstudie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 7,70 Euro für 2026 sowie 6,15 bzw. 5,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,54 Euro für 2026 sowie 4,74 bzw. 4,94 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 56,75 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/mik
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0013 2026-07-03/08:41
|Zusammenfassung: OMV AG Hold
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Unternehmen:
OMV AG
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
55,00 €
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
56,75 €
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Abst. Kursziel*:
-3,08%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
56,90 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-3,34%
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Analyst Name::
Henry Tarr
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KGV*:
-
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