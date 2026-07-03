Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung für die OMV-Aktien auf "Hold" und das Kursziel bei 55,00 Euro belassen. Analyst Henry Tarr prognostiziert für das Zweitquartal des Ölkonzerns eine solide Übertreffung der Konsensschätzungen, getragen von starken Margen im Geschäftsbereich "Chemie & Rohstoffe", heißt es in einer am Donnerstag erstellten Sektorstudie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 7,70 Euro für 2026 sowie 6,15 bzw. 5,49 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,54 Euro für 2026 sowie 4,74 bzw. 4,94 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am Donnerstag schlossen die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 56,75 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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spa/mik

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