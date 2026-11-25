OMV Aktie
|66,65EUR
|-1,45EUR
|-2,13%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV buy
Die Analysten der UBS haben ihre Anlageempfehlung für die OMV-Aktien von "Buy" auf "Neutral" gesenkt. Das Kursziel für die Papiere des Ölkonzerns verringerte Analyst Joshua Stone in der am Mittwoch vorgelegten Studie von 79,00 auf 70,00 Euro.
Mit der voraussichtlich länger andauernden Erholung der Chemiemargen, erhöhten Risiken in den VAE sowie mittelfristig sinkenden Raffineriemargen gebe es mehrere Belastungsfaktoren, die außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, schrieb Stone. Da die Aktie mit einem leichten Aufschlag gegenüber den Wettbewerbern gehandelt wird, sieht der Analyst zudem weniger Spielraum für eine Neubewertung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 10,52 Euro für 2026 sowie 8,43 bzw. 7,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 5,00 Euro für 2026, 2027 sowie 2028.
Zum Vergleich: Am Mittwochnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 67,15 Euro.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa/ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0061 2026-11-25/17:05
|Zusammenfassung: OMV AG buy
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
67,15 €
|
Abst. Kursziel*:
4,24%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
66,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,87%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|ATX Prime aktuell: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
10:03
|ATX-Wert OMV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OMV-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
|
24.11.26
|Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
24.11.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu OMV AG
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|30.10.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|10.07.26
|OMV kaufen
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|11.02.26
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|04.09.26
|OMV verkaufen
|Barclays Capital
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|29.10.26
|OMV neutral
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|OMV Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|66,65
|-2,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|16:43
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|16:42
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|16:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|ams-OSRAM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:22
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:18
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:30
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:29
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:27
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:13
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|BAT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:10
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.